Nível do Rio Acre segue baixando na capital; veja a medição

O nível do Rio Acre baixou quatro centímetros em 24 horas e na medição deste sábado (14), o afluente marcou 1,44 metros na capital. Os dados são da Defesa Civil de Rio Branco.

Na medição feita às 6h da sexta-feira (13), o rio havia marcado 1,48m. A previsão da Defesa Civil é que o nível do afluente continue preocupante, pois a estiagem severa que atinge o estado, deve continuar pelo menos até o final de novembro.

Após as chuvas que atingiram o estado, no dia 2 de outubro, o manancial apresentou elevação, chegando a marcar 1,48 metros, com um aumento de 11 centímetros em 24 horas, no entanto, como previsto dela Defesa Civil, voltou a apresentar vazante.

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, mesmo com a ocorrência de chuvas em Rio Branco e nas cabeceiras do Rio Acre, a previsão é de que o cenário de seca continue por pelo menos mais dois meses.

A situação preocupa não só pelo Rio Acre, a seca extrema e fora do normal que afeta os principais rios da Amazônia, incluindo afluentes que banham o Amazonas e Rondônia, pode causar desabastecimento de combustíveis no Acre.

A preocupação é legítima porque o baixo nível das águas dificulta a passagem de balsas que transportam os combustíveis de Manaus para Porto Velho por meio do Rio Madeira (que enfrenta a maior seca da sua história).