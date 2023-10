No dia do Agente Comunitário de Saúde, profissional diz: “Fazemos da comunidade a nossa família”

Nesta quarta-feira (4), foi comemorado no Brasil o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. São considerados profissionais de grande importância na estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Agente Comunitário de Saúde (ACS), se configura como um personagem fundamental da atenção primária. É ele quem tem o primeiro contato com o morador, detectando as mais variadas situações para posterior atendimento nas unidades de saúde. Antes de tudo, o ACS faz um trabalho preventivo.

Atuando há vários anos nesse área, Laíde Rodrigues comemorou a data e ao mesmo tempo disse que os profissionais precisam de mais valorização. “O nosso trabalho tem uma importância muito grande. Nós fazemos da solidariedade o nosso trabalho e da comunidade a nossa família. Somos uma categoria um pouco esquecida, mesmo assim, não desanimamos. Parabéns a todos”, comentou.

Laíde trabalha como ACS na zona rural, atendendo as famílias das comunidades Porongaba e Curitiba, no alto rio Iaco, em Sena Madureira.

Ontem ocorreu uma grande mobilização em Brasília, onde os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias estiveram em contato com parlamentares cobrando a aprovação da PEC 14/21 que garante aposentadoria especial a esses profissionais.