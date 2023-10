FOTOS: noite gospel une evangélicos e católicos na abertura do Festival do Abacaxi em Tarauacá

A cidade de Tarauacá viveu uma noite de união e celebração na última sexta-feira (6), durante a primeira noite do Festival do Abacaxi na Praça Alton Furtado. O evento reuniu não apenas os amantes do maior abacaxi do Brasil, mas também evangélicos e católicos, em um momento de confraternização e fé.

A abertura do festival foi marcada por participações especiais de líderes religiosos, que trouxeram mensagens de esperança e harmonia para a comunidade. A prefeita Maria Lucinéia e sua equipe estiveram presentes, demonstrando apoio e comprometimento com a diversidade cultural e religiosa da região.

Além dos representantes políticos, o evento também contou com a presença de parceiros e apoiadores, destacando o espírito colaborativo que permeia a realização do Festival do Abacaxi em Tarauacá. Essa festa, que promete continuar encantando os moradores e visitantes, seguirá até a segunda-feira (9), proporcionando mais momentos de alegria para a comunidade.

Veja as fotos de Vitório Silva: