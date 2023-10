Noivo de Rico manda nudes para influenciador e dispara: “Tu dá conta?”

A coluna que jamais brinca com fofoca, traz mais um exposed de traição pra você, caro leitor! Matheus Freire, noivo de Rico Melquíades, estaria flertando com outros homens pela web e distribuindo imagens do seu “documento”. Esta jornalista teve acesso com exclusividade a um nudes enviado para Mateuz Ortega, logo após ele mostrar conversas com Yuri Meirelles em suas redes sociais.

Segundo os prints, Matheus respondeu a um story de Ortega e em seguida o chamou no WhatsApp para pedir uma indicação profissional. Porém, após o papo sobre trabalho, o rapaz fez uma chamada de vídeo, que não foi atendida e começou a mandar fotos do seu, digamos, “troféu”.

“Eu não entendi o que era aquilo. Quando ele [Matheus Freire] me chamou no Instagram, chamou sobre uma publi que eu estava fazendo, como o meu Insta está uma loucura devido ao nude que comprei do outro lá [Yuri Meirelles] eu passei o meu WhatsApp e mandei me chamar para eu conseguir responder”, explicou Mateuz.

E completou: “Ele falou comigo normal, em seguida mandou duas coisas e apagou, me ligou de vídeo e mandou mais mensagens e a foto com uma mensagem assim: ‘Será que tu dá conta?’. Quando fui abrir, ele já estava apagando tudo”.

Mateuz Ortega, antes de falar com a coluna, conversou com Rico sobre o flerte e contou que havia recebido o “instrumento” de seu amado, mas ao falar com esta colunista, o campeão de A Fazenda confirmou que ainda estava em um relacionamento com Freire. “Sim, estamos juntos”, disse confirmando.

“Quando mandei pro Rico, ele pediu que eu gravasse a tela e mandasse, mandei. Não sei como os dois ficaram. O Matheus me chamou depois disso, me ameaçou, disse que iria na delegacia e me bloqueou em seguida”, destacou Ortega. Eita!

E prosseguiu: “Quando eu avisei ao Rico, ele me agradeceu. Achei até que tinha terminado, porque ele desmarcou o Matheus de todas as fotos do Instagram. Eu reparei isso”. No print, é possível ver que Melquíades o chama de amigo e dispara: “Eu fico tão feliz que você veio aqui [me avisar]”.

Mateuz Ortega finalizou contando que torceu pra Rico Melquíades durante A Fazenda e, por isso, decidiu revelar o que o noivo dele estava fazendo: “Gosto muito dele, acho que não merece isso”.

Rico Melquíades e Matheus Freire assumiram o romance publicamente em fevereiro deste ano, após o ex-Fazenda dar detalhes do relacionamento durante entrevista para o canal de Matheus Mazzafera no Youtube. Essa não é a primeira vez que o noivo de Rico é exposto. Dayanne Bezerra, irmã da Deolane Bezerra, já havia compartilhado conversas de Matheus com um de seus amigos. No diálogo, ele dava em cima do rapaz. O caso aconteceu em junho e durante um evento de Carlinhos Maia, Rico brigou com a advogada por conta da situação ter se tornado pública.

