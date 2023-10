Novo jogo de King Kong vira piada na Internet e ‘concorre’ a pior de 2023

O desenvolvimento de Skull Island: Rise of Kong ficou a cargo do estúdio IguanaBee, do Chile, conhecido por títulos como G.I. Joe: Operation Blackout. O jogo dos Comandos em Ação da produtora não teve notas altas, apresentando média 51 de 100 no Metacritic, mas até teve uma recepção melhor com o público, recebendo nota 6.1 de 10 dos usuários. A GameMill Entertainment, que publica o game, por sua vez, é conhecida por outros títulos licenciados, como Cobra Kai e Nickelodeon All-Star Brawl.

A baixa qualidade do game levou usuários a considerarem que ele concorre ao “prêmio” de pior jogo de 2023 ao lembrarem de outro título cuja avaliação é a pior do ano, The Lord of the Rings: Gollum, lançado em 25 de maio. O jogo baseado no personagem dos livros da saga O Senhor dos Anéis tem atualmente média 34 de 100 no site Metacritic, a pior entre os jogos lançados em 2023, e nota 1.2 de 10 dos usuários. Enquanto os defeitos da aventura de Gollum estão mais próximos da monotonia e problemas de gameplay, Skull Island: Rise of Kong parece estar em um estado pior e incompleto.

Fãs do Kong lamentaram a oportunidade perdida já que o personagem não recebia um novo jogo há quase 18 anos, mas aproveitaram para enaltecer o último game: Peter Jackson´s King Kong : The Official Game of the Movie, de 2005. A aventura, lançada na época pela Ubisoft, chegou a consoles como PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360 e PC mesclando FPS e sobrevivência com conceitos ousados para a época, como ausência de indicadores na tela para números de balas ou energia.