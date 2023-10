O incrível aumento na popularidade dos eSports no Mundo

Inicialmente, Counter-Strike, Dota2, e League of Legends eram jogados em casa e individualmente. Com o passar dos anos, esses jogos se juntaram a outras criações de desenvolvedores de games e agora participam de uma cena muito maior do que a inicial.

Atualmente, CS:GO, Dota2, League of Legends, Valorant, e vários outros jogos foram considerados esportes. Popularmente conhecido por eSports, esses games adquiriram muita popularidade, a qual foi impulsionada também por eventos com premiações milionárias.

Os dados publicados no portal Statista ajudam a entender o aumento na popularidade dos eSports em todo o mundo. De acordo com estimativas da plataforma, em 2020 havia um total de 435 milhões de entusiastas e espectadores desses jogos. Já em 2022, esse número subiu para 532 milhões de pessoas, um aumento de 22% em apenas 2 anos.

As estimativas para 2025 indicam que o número de espectadores e entusiastas de eSports em todo o mundo chegará a 640 milhões. Esses valores ajudam a ter uma ideia do quão grande é e as projeções para o mercado de esportes eletrônicos.

Brasil segue tendência mundial

Ao observarmos o cenário de eSports no Brasil percebemos que ele não é tão diferente do mundial. Isso porque dados da Newzoo apontam que o brasileiro é um dos que mais assiste aos campeonatos de jogos eletrônicos.

Em uma única edição da Copa do Mundo de League of Legends, por exemplo, os brasileiros foram responsáveis pelo 3º lugar no ranking de espectadores. Os únicos países que ficaram na frente do Brasil foram os Estados Unidos e a China.

Essa popularidade dos eSports no Brasil cresceu graças a participação ativa de entusiastas e influenciadores digitais nesse mercado. Além disso, diversas equipes brasileiras também estão presentes no segmento dos esportes eletrônicos.

Bons exemplos são: LOUD, FURIA, paiN Gaming, e MIBR. Essa presença brasileira nos campeonatos estimula os torcedores brasileiros a acompanharem as competições e torcerem pelo seu país.

Assim como no cenário mundial, não existe uma tendência de queda para esse interesse dos brasileiros em eSports. Afinal, as projeções para esse mercado são de que o seu faturamento ultrapassará R$ 1,6 bilhão em 2024.

Outros jogos seguem tendência dos eSports

Muito além dos eSports, outros jogos também seguem uma tendência de aumento de popularidade no Brasil. Um ótimo exemplo é o segmento de cassinos online. Isso porque as plataformas de cassino na internet se adaptaram ao mercado brasileiro.

Atualmente, o brasileiro pode jogar caça niquel, roleta, blackjack, e vários outros jogos em sites de cassino. Apesar de ser uma atividade que foi considerada ilegal por muitos anos dentro do território brasileiro, ela pode ser jogada na internet.

Além disso, os avanços legais no projeto de lei que visa regulamentar a atividade atraem investidores que buscam um mercado com grandes projeções para atingir uma ótima receita ao longo dos próximos anos.

Em meio a todo esse cenário, não faltam opções para o brasileiro se divertir tanto jogando em cassinos como aproveitando os esportes eletrônicos.