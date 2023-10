O que significa estátua em mansão do homem com várias esposas na PB?

O paraibano Arthur Medeiros, conhecido nacionalmente como “Arthur, O Urso“, voltou a ser destaque em João Pessoa, cidade onde reside com suas esposas. Aos 37 anos, Arthur ganhou notoriedade por adotar um estilo de vida poligâmico e tem compartilhado detalhes de sua vida em suas redes sociais, atraindo atenção não apenas pela sua escolha de relacionamento, mas também pela peculiaridade de sua residência.

Nas redes sociais, Arthur Medeiros compartilhou com seus seguidores a curiosa atenção que sua casa tem atraído, especialmente devido a uma estátua instalada em frente ao imóvel. Em suas palavras: “Entendo que as pessoas tenham curiosidade sobre o nosso estilo de vida quando falamos sobre o ‘Amor Livre’ e sinto que muitos têm curiosidade em saber como vivemos. Desde que terminei a reforma da mansão, é frequente a visita de inúmeras pessoas que vêm até a porta; eles são curiosos e querem ver cada detalhe. A estátua ‘Free Love’ tem chamado muita atenção, mas antes que pensem o contrário, quero deixar claro que ela simboliza a liberdade e o amor.”

A casa projetada por Arthur Medeiros se destaca por sua singularidade. O paraibano revelou segredos sobre o local onde mora, incluindo a existência de um espaço destinado aos adeptos do BDSM, sigla que abrange uma variedade de práticas e formas de relacionamento sexual. O “B” refere-se a “bondage,” que envolve a prática de amarrar ou restringir os movimentos do parceiro, frequentemente usando amarrações e restrições físicas.

O “D” do BDSM tem múltiplos significados, incluindo “disciplina,” que se refere ao controle que um parceiro exerce sobre o outro, estabelecendo regras e comportamentos a serem obedecidos, seja durante uma cena específica ou continuamente. O “D” também se combina com o “S” para formar a dominação e submissão, um elemento fundamental dessas práticas.

Por fim, a sigla SM, derivada do BDSM, representa “sadomasoquismo,” onde “sádicos” obtêm prazer em infligir sofrimento, seja físico, mental ou emocional, enquanto “masoquistas” encontram satisfação em ser o alvo desses atos.

Além do quarto projetado com itens destinados ao BDSM, Arthur revelou ter investido consideravelmente em uma cama que acomoda confortavelmente todas as suas parceiras. Encomendar um colchão compatível com o móvel personalizado foi um desafio que ele enfrentou durante o processo de criação desse espaço único.

Sobre os julgamentos e haters que recebe todos os dias, Arthur diz que não se importa. “Quem tem medo não vive“, relatou em um bate papo que teve com o Portal T5. Ele mencionou que tem habilidade em praticar a escuta com suas esposas e que isso é fundamental em qualquer relacionamento. Ele afirmou que se as pessoas se ouvissem mais, fossem mais livres para viver suas vontades sem medo do julgamento da sociedade talvez seriam mais felizes.