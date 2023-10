O que você precisa saber sobre a novela Elas por Elas de 2023

): Roubou o namoado da amiga Adriana no passado e com o reencontro tem medo de perdê-lo para a rival;

): No passado, caiu em uma armadilha arquitetada por Helena e perdeu o namorado para a rival. Agora, vinte e cinco anos depois, o reencontro pode reacender a chama do amor e trazer a tona muitos segredos;

(

Mariana Santos

): Vê no reencontro com as amigas do passado uma oportunidade de descobrir qual foi a responsável pela morte do irmão;