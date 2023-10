‘O vovô te perdoa’, diz idoso que pulou de quatro andares para se salvar de incêndio

“Sou como um pai para ela. Ela é meu xodó”, diz avô, cujo nome será preservado para não identificar criança suspeita de ter ateado fogo a apartamento em Patos de Minas (MG), no último sábado. Ele, de 70 anos, e a mulher de 52 tiveram que pular do quarto andar do prédio — cerca de 12 metros de altura — para escapar das chamas que começaram enquanto o casal dormia e que destruíram completamente o imóvel no condomínio Morada das Palmeiras, no bairro Ipanema. Saiu sem um arranhão, mas a esposa está internada para uma cirurgia nas pernas porque, ao saltar, quebrou dois dedos de um pé e o tornozelo. Evangélico, ele vê milagre em terem escapado com vida: “Arrisquei porque se ficasse morreríamos queimados”.

Especializado em “chapa” — trabalhador que abastece e desabastece caminhões de carga —, ele conta que, junto da mulher, cria a neta para ajudar a filha, separada do pai da criança, e que trabalha fora. Ele contou ao GLOBO que a menina começou a apresentar sinais de um comportamento que a família considerava fora do normal desde muito cedo. “Com um ano e meio, ela pegou cocô e saiu espalhando na própria roupa, na televisão, na cama. Isso não era normal”, recorda-se. O avô lembra que, na época, a menina já usava o vaso sanitário .

Desde que tudo aconteceu, ele falou pouco com a neta. Sem ter onde morar, foi para a casa da filha, que se desdobra em cuidados com a mãe que está internada no Hospital Regional Antônio Dias. As consequências do incidente foram desastrosas tanto do ponto de vista material quanto emocional, não só pela preocupação que cresceu sobre a menina, mas também que ele chama de “tribunal da internet”. O avô diz que ele próprio não pode afirmar com certeza que foi a neta a responsável pelo incêndio que começou pelo sofá da sala. “Eu não vi, estava dormindo”, diz. Assim como ele não viu, observa, que qualquer outra pessoa que responsabilize a criança está sendo precipitada porque também não presenciou a situação. “Na internet, tem 36 milhões de pessoas massacrando minha neta, e ninguém para ajudar”, desabafa.

Criança pesquisava sobre magia negra e bruxaria

Em seu relato, ele conta que, apesar dos problemas inerentes à criação da menina, tiveram dias felizes na semana anterior ao incêndio, quando passaram quatro dias em Porto de Galinhas, em Pernambuco, destino que ele e a mulher sonhavam conhecer. Para a viagem, o casal alugou um carro e partiu acompanhado da filha, a neta e um amigo. Foram dias, de acordo com ele, sem preocupações e de muita diversão. A neta, que diz ser seu xodó, é descrita por ele como uma menina muito inteligente e carinhosa. O estopim para o que aconteceu teria ocorrido uma semana antes da viagem. Adventistas do Sétimo Dia, eles se assustaram ao descobrir que a criança usava o celular para pesquisar sobre magia negra e bruxaria e trocar mensagens com um amigo sobre o tema. A avó deixava que a menina usasse o celular, desde que ela tivesse a senha, e foi assim que descobriu o acesso dela a conteúdo inadequados para a idade.

Como aconteceu o incêndio

Nos primeiros dias da proibição de usar o celular, a criança parecia inconformada, mas logo, segundo o avô, foi se acalmando e aceitando a situação. As horas anteriores ao dia da volta da viagem, pouco antes do início do incêndio, são repassadas por ele e pela mulher incansavelmente. Hospitalizada, a esposa demonstra um alto grau de estresse pós-traumático e afirma que não conseguirá retornar para o antigo endereço, o apartamento comprado por meio de um financiamento. “Sou autônomo, às vezes, tenho trabalho, às vezes não tenho. Principalmente nesta época do ano, as coisas ficam mais difíceis”.