OCB do Acre mostra a força do cooperativismo ao completar 50 anos no estado

A Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) completa 50 anos de atuação no Estado em 2023. Os números crescentes demonstram que o cooperativismo está em plena ascensão e contribui consideravelmente para o desenvolvimento econômico e social do país.

O Acre possui atualmente mais de 40 mil cooperados, são 54 cooperativas ativas e regulares filiadas ao Sistema OCB que atuam nos ramos da agricultura familiar, transporte, agropecuário, agro extrativismo, saúde, crédito, trabalho, produção e bens de serviço.

Dada a importância da data, a instituição vai realizar no próximo dia 5 de outubro, diversas atividades comemorativas alusivas aos 50 anos da OCB no Acre e aos 25 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, eventos que contarão com a presença do presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas.

Sessão solene na Aleac

Para marcar a importância da data, uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Acre será realizada às 10h, proposta pelo deputado estadual Pedro Longo, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Aleac, que contará com a presença de diversas autoridades e de dirigentes de cooperativas, cooperados, colaboradores e parceiros.

Encontro de Dirigentes de Cooperativas do Acre

Ainda como parte da programação comemorativa aos 50 anos da OCB/AC, será realizado o Encontro com Dirigentes de Cooperativas do Acre, evento que vai reunir representantes de cooperativas de diversos municípios, no Buffet Afa Jardim.

Os participantes do encontro também farão visita a agroindústria da Cooperacre, localizada na BR 364 – Distrito Industrial, em Rio Branco, onde poderão conhecer o processo de armazenamento e beneficiamento da castanha do Brasil e a obra da indústria de frutas da cooperativa, que será inaugurada em 2024 e tem investimento superior a R$ 40 milhões.