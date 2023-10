Onde ver ‘Besouro Azul’, filme de herói com Bruna Marquezine no elenco

O Escaravelho, uma relíquia alienígena, cai nas mãos de um rapaz que ainda não sabe o que fazer da vida. Mal sabe ele que foi escolhido para ser o hospedeiro simbiótico do aparato alienígena, ganhando superpoderes e se tornando o Besouro Azul.

O filme “Besouro Azul”, baseado no herói da DC Comics, tem Bruna Marquezine em seu primeiro papel internacional. Com Xolo Maridueña e Susan Sarandon no elenco.

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV, Microsoft, Now, Vivo Play e YouTube, 14 anos

BECKHAM

David Beckham, um dos maiores craques do futebol britânico de todos os tempos, tem sua história contada nesta nova minissérie documental.

ELAS POR ELAS

Todos os seis capítulos da primeira semana da novela, atração da faixa das 18h na Globo, estão disponíveis gratuitamente para não assinantes da plataforma da emissora.

EDUARDO E MÔNICA

O filme, baseado na famosa canção do Legião Urbana, estreia em um canal pago do pacote básico. Nos papéis principais estão os atores Alice Braga e Gabriel Leone.

ESPECIAL FESTIVAL DO RIO

O festival de cinema carioca começa nesta quinta. O canal aproveita a ocasião para exibir três longas que estrearam no Brasil durante o evento —o iraniano “Um Herói” (17h50, 12 anos), o americano “O Contador de Cartas” (20h, 16 anos) e o japonês “Assunto de Família” (22h, 14 anos).

CAFÉ FILOSÓFICO CPFL

Estreia da série “Inteligência Artificial: Submissão e Subversão”, em quatro episódios, com curadoria da artista e professora Giselle Beiguelman. Ela apresenta o primeiro, sobre como a inteligência artificial pode afetar a percepção da memória e da história.

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos

SÓ DEUS PERDOA

Ryan Gosling faz um traficante de Bancoc que procura pelo assassino de seu irmão. Direção de Nicolas Winding Refn.