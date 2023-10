Os segredos de longevidade de Xuxa, Zezé Motta e Bruna Lombardi

Zezé Motta

Zezé Motta, a mais velha das três, está prestes a fazer 80 anos. Era a principal homenageada do fórum XVI Fórum da Longevidade, promovido pela Bradesco Seguros. Com graça e simpatia, Zezé agradece a homenagem cantando e lembra que, para persistir, é necessário ser resiliente. De certo, a vida exigiu-lhe mais fibra.

“Cuidem da autoestima de vocês. Nós somos cíclicos e, em muitos momentos, só podemos contar com nós mesmos”, avisou Zezé Motta, uma das primeiras mulheres negras a conseguirem espaço na televisão brasileira, que abriu e abre caminho para muitas.

Idadísmo

O Fórum da Longevidade tem como objetivo chamar atenção para o fato de que estamos todos envelhecendo, o que exige planejamento individual nas áreas da saúde e de finanças, principalmente. Mas, também exige políticas públicas, no plano coletivo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos, sendo que há uma década era de 74. Em breve, a pirâmide etária terá mudado e haverá mais pessoas idosas no topo do que crianças na base.

A maioria não envelhecerá como as estrelas, que seguem admiradas e aclamadas, por isso o gerontólogo Alexandre Kalache, também convidado do evento, alerta que a transformação exige engajamento da sociedade.

“Temos por missão combater o idadísmo, que é o preconceito contra as pessoas mais velhas. É necessário promover maior integração intergeracional, o que traz efeitos positivos para todos os envolvidos”, apontou Kalache.