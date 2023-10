Óticas Novo Estilo comemora aniversário com show de Marília Tavares e sucessos do pagode

Em comemoração ao aniversário de oito anos das Óticas Novo Estilo, será realizada no dia 5 de novembro, na Maison Borges, a Sunset Novo Estilo, que terá como uma das atrações, a cantora Marília Tavares, uma das maiores revelações do arrocha.

Além de Marília Tavares, a festa terá os shows de uma promessa do pagode nacional, Davi Quaresma, e da banda Pagode do Adame, direto do Rio de Janeiro.

As vendas de ingressos estão a todo vapor, e devido à grande procura, alguns setores já estão se esgotando. A cerveja oficial do evento é a Itaipava 100% Malte.

Confira os valores do primeiro lote:

Pista – R$ 50;

Camarote Individual – R$ 100; são quatro horas de open bar de cerveja, água e refrigerante;

Front Stage – R$ 275; com direito a copo personalizado, mais quatro horas de open bar de cerveja, água, refrigerante, cachaça cabaré, salgado frito e sushi do deck;

Camarote Empresarial – R$ 2000; espaço para 10 pessoas, com direito à água, refrigerante, cerveja e uma rolha.

Os ingressos podem ser adquiridos na Casa da Sogra, Vila Beer Conveniência e Óticas Novo Estilo, pontos de venda oficiais do evento.

As compras podem ser feitas, ainda, pelo aplicativo Bilheteria Digital e pelo disk entrega, através dos números: 99233-5268/ 99245-1505/ 99923-8401/ 98403-3561.