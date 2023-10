Pai diz que bebê de 1 ano sofreu 17 mordidas em creche: “Pesadelo”

O coordenador de mercado Belini Sales Júnior, pai de uma bebê de 1 ano e 4 meses que voltou para casa com marcas de mordidas no rosto, publicou um relato na sua rede social afirmando ter vivido um pesadelo e alertando pais sobre as inseguranças nas creches. Ele e a esposa registraram um boletim de ocorrência contra uma creche particular no bairro Morada da Serra, em Cuiabá.

Na publicação, o pai diz que a situação teria iniciado com uma simples mordida, mas logo tomou proporções maiores. “Uma história de pesadelo que todos os pais e responsáveis ​​devem conhecer. Começou com uma simples mordida, mas se transformou em um incidente chocante que ninguém poderia imaginar. Um bebê de pouco mais de 1 ano de idade, confiado a uma creche, acabou com 17 mordidas em seu corpo”, escreveu ele.

Anteriormente, o RD News noticiou que a família registrou um boletim de ocorrência, onde consta que a agressão aconteceu porque as crianças teriam sido deixadas sozinhas. Segundo a mãe, a outra filha de três anos já tinha sofrido violência na mesma creche em setembro – a criança teria sido jogada no colchonete porque não queria dormir.

“Este é um lembrete poderoso de que a segurança e o bem-estar de nossos filhos devem estar sempre em primeiro lugar ao escolher uma creche. É fundamental fazer uma pesquisa minuciosa, verificar referências e garantir que o ambiente seja seguro e supervisionado especificamente. O incidente que aconteceu serviu como um chamado para que todos nos preocupemos vigilantes e cuidadosos ao confiar nossos tesouros mais preciosos nas mãos de outras pessoas”, finalizou o pai na rede social.