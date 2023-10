“O Hamas cometeu essa atrocidade em larga escala, porque eles contam com…, e peço desculpas pelo que estou prestes a dizer, mas eles contam com a ONU, assim como fizeram no passado, para vir em seu socorro”, defendeu Erdan.

As críticas à organização internacional ocorrem no mesmo dia em que o Brasil, na condição de presidente do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião para discutir o avanço do conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio.