Para pagar dívida de droga, adolescente rouba celular e é apreendido pela polícia

Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta terça-feira (17), na Rua Sargento Souza, região central de Sena Madureira. O proprietário de um pequeno comércio foi abordado dentro do estabelecimento e teve que entregar seu aparelho celular ao infrator.

Segundo informações, o acusado entrou no comércio e colocou uma das mãos embaixo da blusa fazendo menção de estar armado. Em seguida, ordenou que a vítima entregasse o celular digital, caso contrário, lhe daria um tiro. Sem ter outra alternativa, o comerciante obedeceu a ordem. Em seguida, o assaltante evadiu-se do local em uma bicicleta.

Minutos depois a Polícia Militar foi acionada e com o auxílio de imagens de câmeras de segurança conseguiu identificar o acusado. A PM constatou que o adolescente era oriundo do bairro da Vitória, por isso, realizou patrulhamento no referido bairro e, em tempo hábil, conseguiu localizá-lo. Trata-se de um adolescente de 17 anos de idade.

Para a polícia, ele chegou a informar que estava devendo 300 reais a um determinado indivíduo, sendo 50 reais de drogas que ele tinha comprado e outros 250 em dinheiro. Com isso, disse que foi ordenado a fazer o assalto para pagar a dívida com o celular.

Além de grampear o adolescente, os policiais militares também conseguiram recuperar o celular da vítima.

O adolescente já teria participado de um outro roubo de celular. Portanto, é reincidente na prática. Após receber voz de apreensão, ele foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.