Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece neste domingo em Rio Branco; veja o horário

Neste domingo, a cidade de Rio Branco, capital do Acre, será palco de um evento que celebra a diversidade e promove a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. A tradicional parada do Orgulho LGBTQIA+ marcará o encerramento da 16ª Semana da Diversidade do estado.

A concentração está marcada para as 15 horas no Skate Park da cidade, e os participantes seguem até a Concha do Parque da Maternidade, onde acontece diversas atividades e shows para celebrar a diversidade.

Os organizadores do evento têm grandes expectativas quanto à participação do público, com previsão de milhares de pessoas reunidas para celebrar a diversidade e lutar por direitos igualitários. O evento é uma oportunidade não apenas de expressar orgulho e apoio à comunidade LGBTQIA+, mas também de conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados por essa comunidade e a importância de políticas sociais inclusivas.

Um dos destaques do evento será o show musical de Sandra Melo e Banda, que promete animar o público com sua música envolvente e mensagens de inclusão e respeito.

Este ano, a Semana da Diversidade teve como tema “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, refletindo o compromisso contínuo em buscar igualdade e justiça para todos, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. O evento também marca a celebração do Dia Estadual da Diversidade, estabelecido por lei no Acre em 13 de setembro, de autoria do ex-deputado estadual Moises Diniz.