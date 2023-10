Data Control coloca Gerlen Diniz em 1º em todos os cenários na disputa da Prefeitura de Sena Madureira

O Instituto Data Control divulgou neste final de semana os resultados de uma pesquisa eleitoral realizada no município de Sena Madureira, interior do Acre. Com 302 pessoas entrevistadas, a margem de erro é de 3% para mais ou menos, a pesquisa foi conduzida com um nível de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, o deputado federal do Partido Progressista (PP), Gerlen Diniz, desponta como líder com 13,6% das intenções de voto. Alipio Gomes figura em segundo lugar, com 4,6%, seguido de Altemir Lira, com 3,3%, e Elvis Dany, com 0,3%. Neste cenário, a preferência dos eleitores é notoriamente voltada para Gerlen Diniz.

Já na pesquisa estimulada, Gerlen Diniz amplia sua liderança, conquistando 42,1% das intenções de voto. Alipio Gomes permanece na segunda posição, com 11,3%, seguido por Altemir Lira, que conquista 8,6% das preferências. Elvis Dany e Bruno do Posto Roselão aparecem com 5,3% e 4,3%, respectivamente.

Os números revelam o domínio de Gerlen Diniz no cenário político de Sena Madureira, com um apoio significativamente maior do que os outros candidatos em ambas as pesquisas, espontânea e estimulada.

Além disso, a pesquisa também abordou cenários de confronto direto entre candidatos. Em um embate entre Gerlen Diniz e Altemir Lira, o deputado federal Gerlen Diniz sai vitorioso com 54,7% dos votos, enquanto Altemir Lira conquista 23,4%. A parcela de eleitores que declara voto nulo é de 10,9%, e 10,9% não souberam ou não responderam.

Outro cenário de confronto apontou que Gerlen Diniz também venceria Alipio Gomes com uma margem expressiva de 57% contra 19,5%. Os votos nulos representam 11,7% e 11,7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.