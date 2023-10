Plácido de Castro goleia e assume liderança do grupo B no Estadual

Plácido de Castro goleou a Adesg por 13 a 0 na tarde desta terça, 17, no Florestão, e assumiu a liderança do grupo B do Campeonato Estadual Sub-15 com 9 pontos. O resultado deixa o Tigre de Abunã próximo da classificação para a segunda fase.

Vitor é destaque

Plácido de Castro tem uma equipe com possibilidade de realizar uma grande campanha no torneio. Contudo, o meia Vitor é o destaque da equipe. O atleta tem muita habilidade na perna esquerda e joga de cabeça erguida.

Chapecoense vence

A Chapecoense, de Porto Acre, derrotou o Bangu por 2 a 1 na segunda partida da rodada e voltou a ter possibilidade de classificação.

Classificação do grupo B

1º Plácido de Castro 9 Pts

2º São Francisco 9 Pts

3º Chapecoense 9 Pts

4º Bangu 3 Pts

5º Rei Artur 0 Pt

6º Adesg 0 Pt