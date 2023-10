Antes de pular da janela de seu apartamento, ela havia publicado mensagens nas redes sociais com afirmações como “perdi a guerra” e “lutei pela pátria”. Por causa disso, um dos moradores do prédio chegou a interfonar para alertar o porteiro Odair da Silva, de 40 anos.

Ele afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que no mesmo instante no qual lhe foi informado sobre as postagens de Karol, no Instagram, uma viatura da PM chegou em frente ao condomínio, do bairro do Campo Limpo, por volta das 22h.

“Ao olharem para a janela daquele apartamento, viram Karol já do lado de fora da janela.”

Uma sargento e um soldado da PM tentaram dialogar brevemente com a influencer, da mesma forma que o porteiro. “No entanto, logo na sequência, a vítima se atirou do 5º andar do edifício.”