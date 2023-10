Polícia Civil implanta núcleo Pacificar em mais cinco municípios do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está demonstrando um compromisso sólido com a resolução pacífica de conflitos ao expandir o núcleo Pacificar para mais cinco municípios do estado. Sena Madureira, Manoel Urbano, Xapuri, Capixaba e Plácido de Castro agora contam com esse serviço de mediação, que tem como objetivo evitar disputas judiciais prolongadas.

O Pacificar é uma iniciativa destinada a promover a paz social e resolver conflitos cotidianos que surgem na sociedade. A sua missão é evitar que questões menores se transformem em processos judiciais dispendiosos e demorados, oferecendo uma alternativa eficaz e rápida para a resolução de litígios.

“O compromisso da equipe do Pacificar em resolver pequenos conflitos de forma pacífica, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, tem sido notável. A implantação desse serviço em mais municípios acreanos ressalta a importância da resolução colaborativa de disputas na construção de uma sociedade mais harmoniosa”, destacou o delegado-geral, Henrique Maciel.

À medida que o Pacificar continua a expandir sua presença na região, é esperado que mais cidades do Acre se beneficiem dessa valiosa ferramenta. A capacidade de resolver disputas de maneira pacífica e colaborativa não apenas economiza tempo e recursos, mas também contribui para a construção de uma comunidade mais unida e harmoniosa.

De acordo com o coordenador do Pacificar, Paulo Carpegiane, para que um núcleo do Pacificar seja aberto e venha a funcionar é necessário ter o apoio da delegacia local.

“Quando assumimos a coordenação existia apenas quatro núcleos funcionando, hoje estamos com 15 núcleos do Pacificar, sendo quatro em Rio Branco, um núcleo nas cidades de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri e dois em Plácido de Castro”, informou Paulo Carpegiane.

O que disseram os delegados.

“recebemos com satisfação a implantação do Núcleo do Pacificar, que trará um olhar mais social às demandas passíveis de conciliação. Com a implantação do núcleo (que engloba a entrega de um computador, capacitação dos policiais envolvidos e assistência da coordenação do Pacificar), acreditamos que reduziremos o número de procedimentos, seja porque será dado andamento aos que estão represados, seja porque a conciliação entre os envolvidos dará fim ao conflito e, consequentemente, reduzirá a possibilidade de novas ocorrências envolvendo as mesmas partes”, disse a delegada de Sena Madureira, Rivânia Franklin Feitosa.

“A implementação do Pacificar tem uma grande importância para a delegacia de Manoel Urbano, tendo em vista que desde o início nós já valorizamos a mediação e a conciliação como forma de resolver os problemas de convivência entre cidadãos que registram Boletins de Ocorrência por crimes de menor potencial ofensivo. Acreditamos que agora, com o Pacificar, teremos muito mais êxito na solução dos conflitos, enfatizou a delegada Jade Dene, de Manoel Urbano.

“O Pacificar é um importante meio de auxiliar a população a resolver conflitos de menor potencial ofensivo, de forma pacífica, sem que seja necessário acionar o Poder Judiciário, por muitas vezes observamos que as partes necessitam apenas de uma conversa, a qual é intermediada pelo(a) conciliador(a), para resolverem as desavenças de forma harmoniosa e realizarem um acordo objetivando manter a boa convivência. A implementação do Núcleo do Pacificar na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri visa promover a paz à sociedade xapuriense, por meio de um atendimento colaborativo em sede policial, baseado no diálogo e negociação que busca prevenir e solucionar conflitos”, informou Michele da Costa Boscaro, delegada de Xapuri.

“Essa é mais uma importante conquista para os munícipes de Capixaba. O Pacificar visa ajudar as demandas da delegacia conciliando conflitos de forma que as partes possam sair da delegacia com seus problemas resolvidos e a equipe de investigadores possa se concentrar nos crimes mais complexos. Por meio do Pacificar, vários BO’s podem ser resolvidos, assim todos saem ganhando, principalmente a sociedade de Capixaba”, disse o Delegado de Capixaba, Aldizio Neto da Silva.

“Aproveitando para parabenizar todos os profissionais que estão à frente desse importante programa genuinamente Acreano, manifestamos nosso completo apoio e empreendimento em executar o Pacificar em nosso município. Quantos casos serão resolvidos com celeridade, evitando o agravamento de um eventual conflito mais grave! É a Polícia Comunitária e Justiça Restaurativa juntas em prol da paz social placidiana”, comentou o Delegado de Plácido de Castro, Leandro Lucas.