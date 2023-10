Polícia do RJ faz megaoperação contra CV; 2 helicópteros são fuzilados

Mais de mil homens das forças de segurança do Rio de Janeiro fazem, nesta segunda-feira (9/1), uma megaoperação em comunidades sob o domínio do Comando Vermelho (CV), facção de traficantes de drogas por trás das mortes de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na semana passada.

Os policiais cercam e fazem incursões por céu e terra no complexo da Maré e na Vila Cruzeiro, na zona norte, assim como na Cidade de Deus, na zona oeste. Até agora, dentro da Maré, há operações somente nas áreas comandadas pelo CV – demais localidades sob comando da milícia e do Terceiro Comando Puro (TCP) não estariam no foco da ação.

Helicópteros atingidos em megaoperação

Fontes disseram ao Metrópoles que dois helicópteros das forças de segurança, um da Polícia Militar e outro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, teriam sido atingidos por tiros de fuzil e precisaram fazer pousos de emergência. Não há notícia de feridos. Há relatos de intensos tiroteios em todas as favelas.

A megaoperação de hoje teria como objetivo prender lideranças do CV que ordenaram o homicídio de quatros traficantes, achados mortos dentro de carros na noite de quinta-feira passada. Esses homens teriam sido executados em um tribunal de Justiça paralelo, por terem se enganado e assassinado os ortopedistas, quando tentavam matar um miliciano rival.

Em uma das ações no Complexo da Maré, a polícia descobriu um laboratório de refino de drogas e produção de explosivos. Veja: