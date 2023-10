Policiais do Acre recebem treinamento do Bope durante megaoperação em complexo do RJ

Agentes do curso de operações especiais da Polícia Militar do Acre (PMAC) estão participando da segunda fase da Operação Maré, no Rio de janeiro, que foi realizada na manhã desta terça-feira (10). Os policiais estão em treinamento com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

São cerca de nove agentes do Acre realizando o treinamento durante a megaoperação na Vila do João e Vila Pinheiro, região do centro de treinamento de guerra dos criminosos revelado por investigações da Polícia Civil. Os alvos da ação são integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante a operação, a polícia retomou uma área de lazer transformada em centro de treinamento para o tráfico. O local conta com piscina olímpica, campo de futebol e área de churrasco coberta.

Segundo investigações da Polícia Civil, o espaço era usado por lideranças criminosas, suas famílias e convidados, além de reuniões da facção e treinamentos operacionais de traficantes.

A Megaoperação prendeu nove criminosos, seis deles tinham mandados de prisão em aberto e três foram presos em flagrante. Foram apreendidos, ainda, 100 kg de pasta base de cocaína perto da Vila Cruzeiro, na Penha, e mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas no Complexo da Maré.

O prejuízo estimado para o tráfico foi de R$ 15 milhões.