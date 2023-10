Ponte desaba no ramal do Armando em Feijó: moradores cobram ação da Prefeitura

Um motorista de caminhão teve um grande susto nesta quinta-feira (5) enquanto atravessava uma ponte no ramal do Armando, conhecido localmente por seus problemas de infraestrutura, em Feijó (AC). A estrutura cedeu sob o peso do veículo de carga.

O incidente ocorreu devido às péssimas condições em que se encontrava a ponte. A estrutura, já comprometida, não suportou o peso do caminhão e caiu, causando danos ao veículo. Felizmente, o motorista escapou ileso, embora visivelmente abalado pelo ocorrido.