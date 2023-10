Popó revela ter perdido R$ 1 milhão em golpe de criptomoedas

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas, o Popó, revelou ter perdido R$ 1 milhão em um esquema de pirâmide com criptomoedas. Em entrevista ao Fantástico, o lutador contou detalhes do negócio feito com a empresa Braiscompany.

O golpe milionário veio após Popó acreditar nas promessas do empresário responsável pela empresa, que se apresentou ao lutador como um especialista em criptomoedas.

“Fui muito otário, apanhei feio”, revelou Popó sobre o golpe sofrido. O boxeador afirmou que acreditava em um lucro de até 8% em cima do valor investido por ele na época.

Citada como a responsável pelo golpe, a Braiscompany está sob investigação e já foi acusada de lesar outros clientes que também decidiram investir nas moedas virtuais.

Popó afirma que foi convencido a entrar para o esquema através de lives do empresário na redes sociais, onde prometia lucros milionários e uma rentabilidade inatingível sob os investimentos.

“Eu tirei R$ 1 milhão do meu bolso, consegui tirar em um mês (o rendimento). No segundo mês, ele sumiu”, revelou Popó.

Além do lutador, o ex-jogador Magno Alves também acusa a Braiscompany de ter sumido com o seu investimento e levou o caso à Justiça.