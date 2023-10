Por conta de crises, Governo decide antecipar campanha contra influenza no Acre

Em virtude da baixa qualidade do ar e estiagem severa, a campanha contra a influenza será antecipada para o mês novembro na região Norte. No Acre, a coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) iniciou nesta terça-feira (17), a entrega de 500 mil seringas para aplicação de vacinas aos municípios.

Inicialmente a campanha estava prevista para acontecer em abril de 2024, como ocorre anualmente, mas em virtude das diferenças regionais no país o Ministério da Saúde decidiu antecipar. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, explica que o estado está se antecipando para o que possa vir.

Todos os municípios acreanos serão contemplados com o material, conforme tabela abaixo:

“Como temos nos organizado para este momento, o estado do Acre está se antecipando nos preparativos. Precisamos nos preparar para o que vem aí”, destaca.

Renata reforçou, ainda, que a piora da qualidade do ar no Acre, sentida nas últimas semanas pela população, tem contribuído para a propagação de doenças respiratórias. “Esse ar favorece a circulação de vírus respiratório com alta capacidade de mutação”, disse.

Além das vacinas contra a influenza, em novembro e dezembro estarão disponíveis também, vacinas contra a covid-19 e o sarampo.