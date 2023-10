“Por enquanto, não há risco de desabastecimento em Sena”, destaca chefe da Saneacre

Em entrevista concedida à imprensa na manhã desta quinta-feira (5), o representante da Saneacre em Sena Madureira, Adjerbisson Costa de Mendonça, confirmou que o abastecimento de água potável continua sendo feito de forma regular no município, apesar do baixo nível do Rio Iaco.

Na quinta-feira, segundo dados da Defesa Civil, o nível chegou a 68 centímetros. “A Saneacre mantém sua captção de água no rio Iaco. É de lá que a água vem para o reservatório para ser tratada. Graças a Deus, por enquanto, o abastecimento está normal e não há risco de racionamento”, destacou.

Adjerbisson Mendonça chamou a atenção dos moradores para outro problema que vem preocupando o setor – o desperdício de água. “Estamos atravessando um período crítico por conta do intenso verão e do calor que predomina em nossa região. Infelizmente, ainda tem gente estragando água. Mais uma vez, pedimos a compreensão da comunidade no sentido de evitar o desperdício”, salientou.