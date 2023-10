Portiolli diz que Silvio Santos fez poupança “secreta” para Maísa

Celso Portiolli revelou, durante entrevista ao podcast PodC com Mara Maravilha, que Silvio Santos o aconselhou sobre como organizar o seu dinheiro. O apresentador ainda contou que o Dono do Baú tratava a jovem como se fosse sua filha e até abriu uma poupança escondido para ela.

“O Silvio me aconselhou muito em como ser organizado com o dinheiro e tal. As coisas que eu fico sabendo… Como que ele cuidou da Maisa, [dando conselhos de] quais produtos ela poderia anunciar, o dinheirinho que ele guardou para ela…”, disse Portiolli, antes de detalhar o que quis dizer:

“[O Silvio] Fazia poupança para ela mesmo sem ela saber. Era muito cuidado, como se ela fosse uma filha”, completou.

Vale lembrar que Maísa Silva foi contratada pelo SBT, de Silvio Santos, em 2007, quando ela ainda tinha 5 anos de idade e ficou na emissora por 13 anos. Lá, ela atuava tanto como apresentadora, quanto como atriz.