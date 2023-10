Porto Walter e Rio Branco são campeões da Fase Estadual dos Jogos Escolares

Porto Walter, no feminino, e Rio Branco, no masculino, ganharam nesta sexta, 13, no ginásio Álvaro Dantas, o título da Fase Estadual dos Jogos Escolares, no futsal. A conquista garante as duas equipes na Fase Nacional, programada entre os dias 26 deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Sem dificuldade

A equipe de Porto Walter goleou Rio Branco por 5 a 1 na decisão do feminino e garantiu a classificação sem dificuldades.

Nas penalidades

Após um empate por 2 a 2, no tempo normal, Rio Branco derrotou Plácido de Castro, nas penalidades, por 3 a 2 e conquistou a classificação. As duas equipes realizaram uma bela partida e cheia de alternativas.

Kaylon e João Vítor

O goleiro Kaylon e o ala João Vítor foram os destaques de Rio Branco na decisão. João Vítor marcou os dois gols da equipe e Kaylon defendeu duas penalidades.

Sem medalhas

A organização dos Jogos Escolares não premiou com medalhas os campeões da Fase Estadual em nenhuma modalidade. Nos bastidores comenta-se a respeito de uma possível solenidade para entregar as premiações de todos os alunos/atletas.

Time do Colégio Acreano (Rio Branco) vai representar o Acre em Brasília