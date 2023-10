Prefeitura avança na reforma do Lar dos Vicentinos em Xapuri

As obras de reforma da Casa Lar São João do Guarani, situado no bairro Braga Sobrinho, seguem em ritmo acelerado em Xapuri. O espaço, mantido pela Prefeitura de Xapuri através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, atende idosos em situação de vulnerabilidade social domiciliados no município de Xapuri.

Com as ações da SEMAS, a Casa Lar São do Guarani aumentará ainda mais a qualidade de vida de seus moradores, com espaços mais confortáveis e funcionais. Durante a reforma, os idosos estão sendo acompanhados em Casa alugada pela Prefeitura.

“Essa reforma é pontual, estamos melhorando e adaptando alguns locais que são necessários. Tudo com o objetivo de garantir ainda mais qualidade de vida aos nossos idosos. Neste espaço atendemos atualmente 04 idosos, onde recebem todo o zelo e carinho necessário, por exemplo, acompanhamento médico semanal, consultas com Assistente Social, psicólogo e fisioterapeuta quando necessário, além de oferecermos atendimento 24h, com profissionais de enfermagem e cuidadores de idoso, uma alimentação saudável e tudo o que for preciso para garantir qualidade de vida a essas pessoas tão importantes para a história de Xapuri”, disse a Dayana Castelo, Secretária Municipal de Assistência Social.