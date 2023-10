Prefeitura começar a definir rotas alternativas durante obras do viaduto da Estrada Dias Martins

Com a assinatura da ordem de serviço da construção do primeiro viaduto de Rio Branco, na Estrada Dias Martins, a Prefeitura da capital começou a se reunir com os órgãos envolvidos para definir rotas alternativas que pretendem reduzir o congestionamento durante as obras.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, explicou que a construção do elevado deve causar um impacto na malha viária da capital, mas por um tempo determinado.

“A reunião tem a finalidade de encontrar algumas alternativas para não engessar o trânsito. A população pode ficar tranquila que o transtorno passa, mas a obra fica”, disse.

A obra terá total apoio do RBTrans, que ajuda no planejamento que traça as ruas que serão utilizadas como rotas alternativas. O superintendente do órgão, Benício Dias, explicou que um teste deverá ser realizado antes das ruas serem fechadas, para que a Prefeitura consiga analisar o fluxo dos trajetos, já na próxima semana.

“Vamos fazer um test-drive com os veículos do município trafegando por essas rotas para apresentar para a população, diminuindo o impacto na vida das pessoas”, explicou.

Boa parte das rotas alternativas serão utilizadas pelos bairros Manoel Julião, Jardim Europa e Esperança. O elevado será construído na rotatória do Araujo Mix.

Em relação ao tráfego dos ônibus coletivos, as linhas Ufac e Universitário serão afetadas diretamente. A rota para os ônibus será a rua Manaus, do Colégio Adventista. A RBtrans já começa a trabalhar no asfaltamento e sinalização das vias alternativas.

O presidente da Emurb, José Assis, explicou que o órgão deverá auxiliar as equipes durante as obras do elevado. “Nós estamos trabalhando em todas as ruas que fazem o contorno dessas grandes obras e vamos buscar dar qualidade nessas vias”.

Um representante da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) também participou da reunião. A ideia é ajudar a conscientizar os empresários da Rodovia Dias Martins sobre o impacto no fluxo do trânsito na região. Por exemplo, a mudança na manga viária durante as obras pode acarretar em atrasos de funcionários e mudanças nos horários dos coletivos. “A preocupação da gestão Bocalom construir uma obra que traga o mínimo possível de impacto, para que os trabalhadores não sofram com as intervenções”, completou o superintendente do RBTrans.

Uma novidade é que daqui 30 dias a população poderá acompanhar 24 horas como a obra estará. Uma câmera de videomonitoramento será instalada e um aplicativo disponibilizado.

A obra

Serão mais de R$ 15 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O elevado será próximo ao Araújo Mix, no bairro Jardim Primavera. O viaduto irá ligar as ruas Recanto Verde à Estrada Adalberto Torres e terá extensão de 188 metros com obras que vão impactar 536 metros do entorno, com outros serviços.