Prefeitura de Tarauacá lança programação do 10° Festival do Abacaxi; confira

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria de Cultura, com grande entusiasmo apresentou na noite de terça-feira (3), a programação oficial do 10° Festival do Abacaxi, um evento que é ansiosamente aguardado pela comunidade local. Este festival é uma das celebrações mais importantes do município.

Com uma variedade de atrações que incluem tanto talentos locais quanto regionais, o festival promete diversão para todos os presentes. Entre as atividades programadas, destacam-se concursos empolgantes, como o concurso do maior abacaxi gigante, onde os agricultores locais competem para mostrar suas habilidades na produção de frutas impressionantes.

Além disso, os amantes da culinária terão a oportunidade de demonstrar seu talento no concurso de culinária do abacaxi, onde pratos criativos e deliciosos serão preparados com esse saboroso ingrediente tropical.

Contudo, o ponto alto e mais esperado do evento é a competição pelo título de Garota e Garoto Abacaxi, que reúne jovens locais que desfilam suas belezas e simpatia, em busca da tão cobiçada coroa e título de embaixadores do Festival do Abacaxi de Tarauacá.

Veja a programação: