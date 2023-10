Prefeitura inicia entrega de móveis a famílias atingidas por enchentes na próxima semana

O prefeito Tião Bocalom mostrou na manhã desta sexta-feira (20), os mais de 17 mil móveis e eletrodomésticos que serão entregues no Projeto Recomeço da Família, para a população atingida pelas enxurradas dos igarapés e pela inundação do Rio Acre, na capital, em março deste ano. O investimento da Prefeitura foi de R$ 7 milhões, em recurso próprio. Um total de 4.784 famílias serão beneficiadas.

SAIBA MAIS: Prefeitura define regras do programa que irá doar móveis a vítimas das enchentes em Rio Branco

Os itens estão armazenados em um almoxarifado na capital. O prefeito Tião Bocalom disse que se empenhou pessoalmente na pesquisa pelos melhores produtos. “pesquisei o melhor fogão, a melhor geladeira, tudo. Essa geladeira, por exemplo, tem duas portas porque gasta menos energia, então é tudo do melhor, dentro das possibilidades da gestão”, ressaltou.

A entrega dos móveis e eletrodomésticos inicia na próxima segunda-feira (23), para as pessoas que se cadastraram e foram aprovadas nos requisitos do programa. O primeiro lote será entregue em até 20 dias, com 10 caminhões trabalhando diariamente.

Entre os objetos que serão doados estão 1329 geladeiras, 2000 fogões de quatro bocas, 2000 botijas de gás, 1000 televisores, 600 tanquinhos de lavar roupa, 2000 ventiladores, 4000 travesseiros, 1000 camas box de casal, 2000 camas de solteiro, e 1500 guarda-roupas. Junto desses objetos, serão entregues pela Defesa Civil Municipal, o kit dormitório (lençol de elástico, lençol plano, fronha), cesta básica de 30kg com 16 itens, kit higiene, água, colchão, kit limpeza.

E caso de dúvida, a população poderá entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.