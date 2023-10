Primeira DJ trans do Acre é uma das atrações da Parada LGBTQIAPN+

A 16° Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ acontece neste domingo (8), com concentração no Skate Park, em Rio Branco (AC).

Uma das atrações da festa da diversidade é a DJ Lily. Conhecida nas noites de Rio Branco, a DJ, de 24 anos, já ultrapassou divisas e tocou em várias cidades do Acre e até em outros estados. Ela virou referência e símbolo da resistência trans ao se tornar a primeira e única DJ travesti do Acre.

Uma das maiores conquistas dela foi a possibilidade de abrir um show nacional, da cantora Luísa Sonza, em julho do ano passado.

Como atração da parada, Lily disse que o evento é necessário para a resistência de toda a comunidade. “Nós precisamos não ser vistos apenas por um dia, mas o ano todo”, disse.

Com saída no Skate Park, a parada segue por toda a Avenida Ceará até a Concha Acústica, onde os participantes curtem o show da cantora Sandra Melo e banda.

Foto Juan Diaz, ContilNet