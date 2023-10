Professora Neide Lopes é oficializada como pré-candidata do PT à Prefeitura de Epitaciolândia

A professora Neide Lopes foi oficialmente anunciada como a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Epitaciolândia. O anúncio ocorreu em um evento lotado na Câmara Municipal de Vereadores no último sábado, 21 de outubro.

O ato contou com a presença do Presidente do PT do Acre e ex-deputado estadual, Daniel Zen, bem como a participação do Superintendente do MDA e membro da executiva estadual do partido, Cesário Braga, que juntos aos membros do PT no município, oficializaram a pré-candidatura da professora Neide Lopes para a prefeitura.

Em seu discurso, Neide Lopes enfatizou seu compromisso em estabelecer diálogo com várias correntes políticas e conquistar o apoio dos eleitores, destacando que sua candidatura reflete os anseios da comunidade de Epitaciolândia.

A trajetória da professora Neide Lopes é marcada por sua atuação como coordenadora do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação em Epitaciolândia, o que resultou em excelentes resultados. Neide concorreu nas eleições municipais de 2020, ficando em terceiro lugar.