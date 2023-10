Projeto abre inscrições para curso virtual gratuito de Libras; Confira

O projeto Eu Amo Libras disponibilizará gratuitamente a toda a população um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa abrirá 1,3 mil vagas de nível intermediário, até dezembro, para o público a partir dos 12 anos.

O curso será dividido em 13 módulo semanais, apenas em dias úteis, sempre das 18h30 às 20h30. As aulas são 100% on-line e, além das oficinas, os participantes poderão acompanhar 15 podcasts, que visam aumentar a capacitação voltada à comunicação entre ouvintes e surdos.

Após a formação, os estudantes participarão da gravação de um documentário sobre inclusão social. As aulas do terceiro módulo começam nesta segunda-feira (16/10). Apesar de as atividades terem iniciado, é possível se inscrever até 12 de janeiro, quando termina o projeto.

Diretora do projeto, Mônica Lemets comenta os objetivos da iniciativa: “É um curso que viabiliza o aprendizado de conhecimentos intermediários em Libras. O projeto contará com participação de arte-educadores surdos, o que é algo inédito e que contribui para uma boa comunicação entre surdos e ouvintes em diversos contextos sociais”.

Ainda segundo os responsáveis pelo projeto, os interessados poderão se inscrever em módulos individuais. Após a adesão, eles receberão um e-mail de confirmação com todas as instruções dos procedimentos necessários. Por fim, serão adicionados ao grupo de WhatsApp da oficina escolhida.

Programação

Confira mais detalhes:

Módulo 3 — 16/10 a 20/10

Módulo 4 — 23/10 a 27/10

Módulo 5 — 30/10, 31/10, 1º/11 e 3/11

Módulo 6 — 6/11 a 10/11

Módulo 7 — 13/11, 14/11, 16/11 e 17/11

Módulo 8 — 20/11 a 24/11

Módulo 9 — 27/11 a 1º/12

Módulo 10 — 4/12 a 8/12

Módulo 11 — 11/12 a 15/12

Módulo 12 — 18/12 a 22/12

Módulo 13 — 25/12 a 29/12

Gravação do documentário: de 8 a 12 de janeiro de 2024

Inscrições: até 12/1/2024

Valor: gratuito

Informações: euamolibras.com.br