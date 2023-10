Projeto de extensão promove reuniões literárias em ciclos temáticos

O projeto de extensão Clube do Livro Amaro, do Centro de Educação, Letras e Artes (Cela), da Ufac, realiza encontros sobre obras de ficção organizados em ciclos temáticos, com o objetivo de fomentar o hábito da leitura e criar um espaço de diálogo presencial sobre literatura. Para a comunidade universitária, o projeto contribui com 32 horas de curricularização nos cursos de Letras e com 14 horas em outros cursos. A participação também é aberta à comunidade externa.

A ação, coordenada pelo professor Carlisson Morais de Oliveira, inicia neste ano com o Ciclo 1: Medeias, que consiste na leitura das obras “Medeia”, de Eurípedes; “Gota d’Água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes; “Mata Teu Pai”, de Grace Passô. Nesse primeiro ciclo, os encontros mensais ocorrem em 26 de outubro, 30 de novembro e 14 de dezembro, das 19h às 21h, na última quinta-feira de cada mês, no auditório do Cela, ao lado do estacionamento J.

Seleção de extensionistas

A coordenação do Clube do Livro Amaro — Ciclo 1: Medeias, da Ufac, seleciona seis voluntários dos cursos de Letras (Espanhol, Francês, Inglês, Libras e Português) para atuação em ações do projeto. As inscrições estão abertas de 11 a 16 de outubro, por envio de e-mail (confira o item 6 do edital). Podem se candidatar alunos regularmente matriculados em Letras no campus-sede da Ufac com disponibilidade para as atividades do projeto.

A seleção será feita mediante análise do coeficiente de rendimento (CR) ou entrevistas sobre as obras, a depender do número de inscritos. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 20 de outubro.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Proex n.º 14.01/2023.