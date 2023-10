Projeto social leva ações de saúde, beleza e orientações jurídicas aos moradores da Cidade do Povo

Os moradores do Bairro Cidade do Povo, na Escola Estadual Cívico Militar Wilson Barbosa, em parceria com o Projeto Família Cidade do Povo (Pr Henrique e Pra Thielly), a Videira Church dos Pastores Edmilson Assis e Valéria Rigamonte, foram beneficiados neste sábado (7) com mais uma edição do DIA “V” – Videira Social na Comunidade com cerca de 600 atendimentos.

Uma ação social que consiste em levar atendimentos clínicos, assistenciais, jurídicos entre outros, com setores públicos e privados, além de muito amor e carinho por meio dos voluntários da Igreja Videira.

Esse tipo de ação social só é possível fazer porque contamos com a sensibilidade de cada setor, de casa parceiro e das pessoas que vem aqui para prestar um serviço voluntário aos que mais precisam.

Agradecemos imensamente ao SENAC, OCA, PROCON, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Polícia Civil (Instituto de Identificação), IEPTEC, SETE, DETRAN, PMAC, IFAC, UFAC, SEASDH, SEMULHER, Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidades, RBTrans, SEE, TCE. Além da ENERGISA, Ótica Versátil, Amigos Barbeiros, SESC, GAZIN, Consultórios odontológicos Sorria Rio Branco e Mais Vida Odonto. Ainda tivemos médicos, cirurgiões dentistas, nutricionista que se dispuseram a estar aqui para realizar atendimentos gratuitos. Desde a edição passada do projeto, o planetário e outras atividades atraíram a participação das crianças para nosso evento.

Como igreja ficamos felizes em promover ações como essa, levando atendimentos de forma voluntária e com muito amor. Disseram os líderes do Videira Social, André Vinício e Fernanda Albuquerque.

Confira todas as fotos e vídeos dessa ação no @videirasocial @videirachurchac