PT cobra investigação sobre episódio envolvendo agressão aos fazedores de cultura na Câmara

O Partido dos Trabalhadores do Acre (PT) emitiu uma nota na noite desta terça-feira (03) de repúdio às agressões físicas e verbais ocorridas durante a plenária da Câmara de Vereadores de Rio Branco. As agressões foram direcionadas aos fazedores e militantes da Cultura, Camila Cabeça e Diogo Soares.

Em nota, a sigla criticou a postura do vereador João Marcos Luz, líder do prefeito Tião Bocalom, que agiu de maneira desrespeitosa e truculenta, tumultuando o ambiente ao proferir agressões verbais aos fazedores de cultura.

As preocupações levantadas pelo grupo de fazedores de cultura dizem respeito à transparência da Fundação Garibaldi Brasil, que realizou a contratação, sem licitação, do Spetus Bar, um restaurante de Sena Madureira, no valor de R$ 205 mil. A contratação de uma empresa do ramo de alimentação para serviços relacionados à cultura gerou questionamentos sobre a correta aplicação dos recursos públicos e a adequação à legislação.

O presidente regional do Partido dos Trabalhadores do Acre, Daniel Zen, ressaltou que “repudiamos veementemente qualquer forma de violência, seja física ou verbal, no âmbito do debate democrático. Exigimos que as autoridades competentes investiguem de maneira rigorosa os atos de agressão ocorridos na Câmara de Vereadores e que a justiça seja feita”, escreva.