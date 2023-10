Quarta-feira será de tempo quente com chuvas pontuais no Acre; veja previsão

A quarta-feira (11) vai ser de tempo quente e seco, com sol e nuvens, podendo chover rápido em alguns pontos do estado do Acre. A previsão foi publicada no site O Tempo Aqui, pelo meteorologista Davi Friale.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas oscilam em 22 e 24ºC, e as máximas, entre 35 e 37ºC.

Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas oscilam entre 22 e 24ºC, e as máximas podem chegar a 39ºC.

A previsão para a semana é de tempo quente, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais em todo o Acre. Entre quinta-feira, dia 12, e sábado, dia 14, devem ocorrer chuvas fortes, com alta probabilidade de temporais.