Quartel da Polícia Militar em Brasiléia pode fechar devido a problemas de energia

O quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, que comanda a regional do Alto Acre na cidade de Brasiléia, localizada a cerca de 250 quilômetros da capital do estado, Rio Branco, encontra-se sob ameaça de fechamento, deixando os cidadãos da região preocupados com a possível interrupção dos serviços de segurança pública.

A razão para a possível paralisação reside em um problema que se estende há aproximadamente 10 dias, afetando gravemente o funcionamento das operações da unidade.

Segundo informações do jornal O Alto Acre, os policiais do setor administrativo estão operando com apenas uma fase da rede elétrica, o que tem limitado o uso de diversos equipamentos essenciais. Além disso, a falta de ar-condicionado na sala reservada tem levado a equipe a utilizar o hall do quartel, comprometendo a operação da central de comunicação.

A falta de recursos tem causado um efeito dominó, afetando várias áreas da unidade. chamadas de emergência estão sendo atendidas com equipamentos inadequados, o que prejudica a eficiência e rapidez no atendimento às ocorrências nas duas cidades da região de fronteira.

Após contatos com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, foi possível obter informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema. De acordo com a assessoria, uma equipe técnica já esteve no local e identificou a origem do problema. As providências para a manutenção necessária foram encaminhadas ao setor responsável, que acionará uma equipe para executar os serviços necessários. No entanto, até que a situação seja normalizada, a incerteza sobre o funcionamento da unidade persiste, deixando a comunidade apreensiva.

