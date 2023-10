Quase 20 aparelhos de celulares são apreendidos em presídio no interior do Acre

A fiscalização do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, conseguiu interceptar mais uma remessa de celulares endereçados aos reeducandos. A ocorrência se deu no último final de semana e terminou com 17 aparelhos apreendidos.

Como registrado em datas pretéritas, os infratores que estavam do lado de fora lançaram um embrulho por cima da muralha, tentando ludibriar os policiais penais. Entretanto, a vigilância pontual detectou a ação criminosa e impediu que os celulares chegassem às mãos dos apenados.

Todos os celulares se encontravam em perfeito estado de uso. Dos 17 apreendidos, 11 são digitais, onde os presos poderiam acessar as redes sociais caso o embrulho tivesse passado despercebido dos policiais. Também foram apreendidos diversos carregadores.

De acordo com a direção da unidade, a fiscalização continuará ocorrendo de maneira intensa com a meta de repelir qualquer tipo de prática dessa natureza.

Segundo determina a Lei de Execuções Penais (LEP), os reeducandos não podem ter acesso a celulares, visto que, muitos crimes que ocorreram em datas anteriores foram ordenados de dentro dos presídios.