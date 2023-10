R$ 40 milhões em 20 minutos: a live de Larissa Manoela e Maisa para vender brilho labial

No dia 5 de outubro, o tradicional laboratório Cimed, conhecido pelo antigripal Cimegripe e pela linha de vitaminas Lavitan, fez a sua primeira live commerce para farmácias. O foco do evento não foi um medicamento, mas sim o hidratante labial Carmed, que virou febre entre crianças e adolescentes nos últimos meses.

Com a presença das atrizes Larissa Manoela e Maisa na live commerce, o Cimed vendeu R$ 40 milhões em 20 minutos.

“Tivemos de suspender a live commerce, porque eu não teria mais como entregar”, disse à Folha o presidente do Cimed, João Adibe Marques.

“Hoje temos uma fila de espera de 60 dias para abastecer as farmácias”, diz Marques, que relançou o hidratante labial Carmed há cinco meses, em uma parceria com a fabricante de guloseimas Fini. Sem qualquer campanha de marketing, o produto viralizou na internet e ajudou a elevar as vendas de toda a categoria.

“O mercado de hidratantes labiais no Brasil somava 1 milhão de unidades por mês. Agora está em 5 milhões”, diz o executivo, citando números auditados pela consultoria IQVIA, especializada no mercado farmacêutico.

A venda da Nivea, principal competidora, subiu de 650 mil unidades por mês para 1 milhão, enquanto o Carmed, que somava cerca de 100 mil hidratantes por mês, agora atingiu o patamar de 3,2 milhões de unidades mensais, afirmou.