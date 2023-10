Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15

Segundo apontaram internautas, durante uma discussão com Jenny, Rachel teria tentado se defender e acabou machucando o rosto da peoa. Sheherazade foi chamada pela produção do programa e não retornou mais à sede de A Fazenda 15.

Após alguns minutos, todos os peões foram chamadas para a sala e o anúncio foi dado. Lucas Souza e Kally se mostraram inconformados com a decisão e choraram demais. A cena do momento da agressão será mostrada ao público no programa ao vivo.

Roça cancelada

O portal R7, onde a votação da roça acontece, anunciou que a eliminação está cancelada, nesta semana, e a medida alvoroçou as redes sociais.