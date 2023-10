Rachel Sheherazade estará no BBB24? Boninho abre o jogo sobre boatos

Rachel Sheherazade no BBB24? Expulsa de A Fazenda 15 por agressão contra Jenny Miranda, a jornalista foi cotada (pela internet) para compor o elenco da próxima edição do reality show da TV Globo. Boninho, diretor da casa mais vigiada do Brasil, no entanto, não gostou da ideia.

O repórter do TV Fama Gustavo Coruja questionou ao diretor: “Há uma grande torcida nas redes sociais para você chamar a Rachel Sheherazade que foi expulsa de A Fazenda para o próximo Big Brother. Pode acontecer esse convite?”. Boninho comenta sobre A Fazenda Nessa sexta-feira (20/10), Boninho comentou sobre a expulsão de Sheherazade do programa da Record TV. “Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas! Será???”, ponderou o global.