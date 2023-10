Rádio para comunicação à distância é o item mais vendido no Acre pela Shopee

Um levantamento do site Shopee, de vendas online, divulgado pela Revista Veja, apontou que os rádios de comunicação à distância são mais vendidos no Acre e no Mato Grosso do Sul, estados com uma quantidade expressiva de comunidades distantes de centros urbanos. Conhecidos como walkie talkie, os rádios podem transmitir, em média, até 7 km de distância da repetidora, e receber em um raio de até 45 km.

O levantamento apontou que produtos do segmento de tecnologia e vestuário estão entre os mais consumidos pelos brasileiros em todas as regiões do país.

A publicação revelou que os gaúchos buscaram por cachecóis, enquanto os catarinenses compraram meias. Diferente das demais regiões, o segmento de moda lidera na maioria dos estados do Sudeste, com exceção de São Paulo, onde produtos de pet shop têm maior presença. No Rio de Janeiro, o produto mais vendido foi a “bolsa de ombro”.

Em Minas Gerais, vestidos femininos lideraram as compras e em Roraima, Amapá, Piauí e Maranhão, os smartphones foram os itens mais vendidos.