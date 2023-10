Rafa Justus se decepciona com ‘aval’ de Ticiane Pinheiro para começar a namorar: ‘Achei que fosse mais liberal’

Por essa, Rafaella Justus não estava. A adolescente, de 14 anos, foi surpreendida pela resposta da mãe, Ticiane Pinheiro, sobre quando poderá começar a namorar. A jovem, fruto do antigo relacionamento da apresentadora com Roberto Justus, abriu caixinha de perguntas aos seguidores, e um deles fez o seguinte questionamento: “Sua mãe vai deixar você namorar com quantos anos, Rafa?”.

Ao repassar a pergunta para Ticiane, a apresentadora respondeu “21”, para surpresa de Rafa. Tici riu da pergunta e trocou a resposta: “Não, namorar acho que com 18”. Decepcionada, a herdeira completou: “Nossa, mãe…”. A mulher de César Tralli foi além dizendo que deixará a filha beijar na boca com 16 anos e levou uma invertida da garota. “A pergunta era namorar”. Ticiane, então, respondeu, em tom sério: “Se for um cara legal, com 16”. Rafa, por sua vez, disparou: “Nossa, mãe, achei que você fosse liberal”. “Ah, não sou… só se fosse um cara por quem eu me apaixonasse também”, brincou a empresária, aos risos. Assista ao diálogo de mãe e filha abaixo: pic.twitter.com/qqPTakVpg3 — FamaGla2020 (@famaglamour2020) October 12, 2023