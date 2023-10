Rebeca Andrade conquista prata no Mundial de Ginástica

Rebeca Andrade deu mais uma prova de que é um dos grandes nomes da ginástica artística mundial na atualidade ao conquista a medalha de prata do individual geral no Mundial da modalidade disputado na Antuérpia (Bélgica). A brasileira, que somou 56.766 pontos na disputa, ficou atrás apenas da norte-americana Simone Biles (58.399). O pódio foi completado por outra atleta dos Estados Unidos, Shilese Jones (56.332). O Brasil contou com outra representante na disputa, Flávia Saraiva, que terminou na 15ª posição (52.699).

Este é mais um ótimo resultado no individual geral da brasileira, que nos últimos anos garantiu a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) e o ouro no Mundial de Liverpool (Inglaterra), em 2022. “É com grande satisfação que vemos o Brasil mais uma vez ocupando posições privilegiadas em competições importantíssimas. Isso sinaliza que temos grandes perspectivas de brilhar novamente nos Jogos Olímpicos de Paris. A Ginástica Artística do Brasil é uma realidade que nos orgulha, e premia o esforço de toda uma comunidade apaixonada por esse esporte no País”, declarou a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Luciene Resende.