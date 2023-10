Ressocializando pela leitura: OAB/AC entrega livros para presídio em Rio Branco

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) realizou nesta sexta-feira (20), a entrega de livros à Unidade de Regime Fechado (URF) do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). O material foi arrecadado durante a campanha Ressocializando Pela Leitura, onde toda a advocacia colaborou com a doação de livros literários.

A campanha contou também com a adesão da vice-governadora do Estado, Mailza Assis, que doou diversas bíblias ao projeto.

Estiveram presentes na agenda, juntamente com o presidente Rodrigo Aiache, a conselheira federal Helcínkia Albuquerque, e os presidentes das Comissões de Assuntos Carcerários, Antônio Araújo, de Direitos Humanos, Gabriel Maia Gelpke, e da Advocacia Criminal, Carlos Medeiros.

“Acabamos de entregar vários livros arrecadados pelo projeto Ressocializando pela Leitura, organizado pelas Comissões de Assuntos Carcerários, Criminal e Direitos Humanos, e estou muito feliz que a OAB pôde contribuir mais uma vez com a sociedade”, ressaltou o presidente Rodrigo Aiache.

O professor da escola existente dentro da URF, Juscelino Bandeira, ressaltou a importância dessa colaboração. “Essa doação é de fundamental importância, os presos atendidos pelo projeto vão ser contemplados com obras de literatura que foram doadas pela OAB e a gente incentiva para que outras instituições façam o mesmo”, destacou.

Segundo o diretor da URF, Caio Carvalho, esses livros serão usados na remissão de pena nos projetos de leitura na unidade. “Cada preso que lê um livro por mês chega a remir quatro dias. Então, é possível que o reenducando consiga remir 48 dias por ano somente com leitura. Além disso, ele pode cumular essa remissão com o trabalho, por exemplo. Essa iniciativa é muito boa, estamos felizes em receber essa doação, agradecemos à Presidência da OAB/AC por estar presente e também toda sua equipe”, afirmou.