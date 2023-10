Rio Branco está entre os municípios da Amazônia com níveis críticos de desmatamento, aponta Inpe

Dados divulgados da Sala de Situação – TerraBrasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), revelam que Rio Branco, a capital do Acre, figura entre os municípios da Amazônia que estão enfrentando indicadores críticos de queimadas e desmatamento nos últimos 30 dias.

Nos últimos 30 dias, Rio Branco desmatou o equivalente a 6,68 quilômetros quadrados de sua vegetação.Em segundo lugar nesse preocupante ranking está Sena Madureira, com 4,43 quilômetros quadrados desmatados, um indicativo dos desafios enfrentados pela região.

O levantamento do Inpe também aponta que o Acre como um todo registrou uma área total de 34,70 quilômetros quadrados desmatada durante esse período. Dessas terras desmatadas, 33% correspondem a assentamentos, totalizando 11,44 quilômetros quadrados desmatados. Adicionalmente, 31% estão relacionados a propriedades rurais com o Cadastro de Ambiente Rural, com um total de 10,91 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. Esses números destacam a diversidade de origens do desmatamento na região.

No entanto, há um ponto de luz nessa sombria realidade. Comparando os dados deste ano com o mesmo período do ano anterior, o Acre apresentou uma redução significativa no número de áreas desmatadas. Em 2022, mais de 131 quilômetros quadrados foram desmatados, indicando uma melhoria nas medidas de conservação e conscientização ambiental.

Monitor de Queimadas

Os dados da Sqala de Situação apontam que a situação se agrava ainda mais quando se analisa o número de focos de queimadas registrados no estado nas últimas quatro semanas. O Acre reportou 2939 focos de incêndio. Feijó foi responsável por 15,5% desses focos, somando um total de 455 ocorrências. Tarauacá segue logo atrás no ranking, com 413 focos, seguido de perto por Sena Madureira, com 338 focos de incêndio, e Rio Branco, com 286 focos.